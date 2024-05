Dimayor tomó decisión de última hora para los cuadrangulares de la Liga Betplay

La Liga BetPlay 2024-I entra en su fase decisiva con los cuadrangulares finales, y la Dimayor estaría analizando tomar una decisión crucial para garantizar el juego limpio en esta etapa definitiva.

En una medida de última hora, la Dimayor decidiría que los partidos de la quinta fecha del Grupo B se jueguen de manera simultánea el domingo 26 de mayo a las 5:30 p.m. Esta decisión busca evitar cualquier ventaja injusta que pueda derivarse del conocimiento de los resultados previos.

La decisión se tomaría porque Santa Fe y La Equidad jugaban primero que Once Caldas y Tolima, por lo que un triunfo del conjunto cardenal dejaría eliminados a los de Manizales, que jugarían su partido sin motivación alguna.

Y es que el Grupo B de la Liga BetPlay ha estado dominado por Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, quienes han mostrado un desempeño sólido a lo largo de los cuadrangulares. En contraste, La Equidad ha tenido una campaña desastrosa, acumulando cuatro derrotas consecutivas que lo han dejado sin posibilidades de clasificar a la final.

En la última jornada, Deportes Tolima intensificó la presión al vencer a La Equidad con una destacada actuación de Yeison Guzmán, quien fue clave en la remontada en Bogotá y la posterior goleada en Ibagué. Con esta victoria, Tolima consolidó su posición y dejó a La Equidad matemáticamente fuera de la contienda. Por su parte, Independiente Santa Fe logró un triunfo crucial frente a Once Caldas. En u

Según informó el periodista y narrador de Win, Eduardo Luis López, la Dimayor, consciente de la importancia de mantener la integridad competitiva, estaría analizando que los partidos de la quinta fecha del Grupo B se jueguen simultáneamente. De esta manera, Santa Fe vs. La Equidad y Once Caldas vs. Tolima se disputarán el mismo día y a la misma hora. Esta medida busca asegurar que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones, sin conocer de antemano los resultados que podrían influir en su desempeño.

Con la nueva programación, Santa Fe, que lidera el grupo, buscará asegurar su paso a la final con una victoria sobre La Equidad, un equipo ya eliminado pero que podría jugar sin presión y complicar a los capitalinos. Por otro lado, Deportes Tolima enfrentará a Once Caldas con la mira puesta en sumar los tres puntos para mantenerse en la lucha por un lugar en la final.

Para Once Caldas, las posibilidades son reducidas, pero no inexistentes. Necesitan ganar sus dos partidos restantes y esperar que Santa Fe no sume en su próximo encuentro. La tarea es ardua, pero en el fútbol todo puede suceder.

Designaciones arbitrales

Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Central: JHON HINESTROZA – CHOCÓ

Asistente Nro.1: CRISTIAN AGUIRRE – CALDAS

Asistente Nro.2: FABIÁN OROZCO – ARAUCA

Cuarto Árbitro: JHON AGUILAR – RISARALDA

VAR: NEVER MANJARREZ – CÓRDOBA

AVAR: JHON LEÓN – CALDAS

Junior FC vs. Atlético Bucaramanga

Central: ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro.1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro.2: DANIEL ALZATE – CALDAS

Cuarto Árbitro: DEICKIS ASPRILLA – ATLÁNTICO

VAR: LEONARD MOSQUERA – ANTIOQUIA

AVAR: NICOLÁS RODRÍGUEZ – BOGOTÁ

Independiente Santa Fe vs. La Equidad

Central: WILMAR ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente Nro.1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro.2: JHON REYES – ANTIOQUIA

Cuarto Árbitro: WILMAR MONTAÑO – CUNDINAMARCA

VAR: LISANDRO CASTILLO – BOGOTÁ

AVAR: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Once Caldas DAF vs. Deportes Tolima

Central: BISMARKS SANTIAGO – ATLÁNTICO

Asistente Nro.1: JAVIER PATIÑO – META

Asistente Nro.2: JAVIER ZEMANATE – HUILA

Cuarto Árbitro: JHON GALLEGO – CALDAS

VAR: LUIS PICÓN – ANTIOQUIA

AVAR: ÓSCAR GÓMEZ – ANTIOQUIA

Tabla de posiciones del cuadrangular B

1. Santa Fe – 10 puntos | +4 DG

2. Deportes Tolima – 7 puntos | +3 DG

3. Once Caldas – 5 puntos | -1 DG

4. La Equidad – 0 puntos | -8 DG