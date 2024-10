DIMAYOR tomó una decisión con cinco partidos aplazados: ya es oficial

Como en cada torneo de la Liga BetPlay, el tema de los juegos aplazados siempre da de qué hablar. Ya sea por la cantidad de partidos sin agendar o por las razones por las que se reajustan. En este certamen, Independiente Santa Fe, América, Nacional, Medellín y Millonarios fueron los más afectados por la utilización de las respectivas canchas para el Mundial Femenino Sub-20.

La Copa del Mundo femenina demostró ser un éxito rotundo en acompañamiento a los estadios y, que, pese a afectar el torneo local, pusieron a Colombia en una zona privilegiada para la FIFA por la visita de Gianni Infantino y compañía del ente que regula las competencias deportivas futbolísticas.

Santa Fe, en cabeza de su presidente, Eduardo Méndez, optó por aplazar cuatro partidos contra Deportivo Pereira, Deportivo Independiente Medellín, Alianza FC y Boyacá Chicó. Contra el cuadro aliancista ya jugaron y ante los matecañas se medirán este jueves 3 de octubre.

Sin embargo, además de esos partidos de Santa Fe aplazados que faltan por agendarse, hay otros encuentros fundamentales que decidirán mucho de la Liga BetPlay 2024-II. Envigado vs Deportivo Pasto, en busca del descenso y que los pastusos se acerquen a la clasificación, los clásicos de Nacional vs Cali y América vs Millonarios, además de los juegos entre cardenales y ajedrezados y Medellín frente a Alianza FC.

LA DIMAYOR ANUNCIÓ LAS FECHAS DE LOS PARTIDOS APLAZADOS

Los partidos recientemente mencionados demuestran el desorden del torneo, pues hay juegos aplazados de la fecha 5, 6, 7, 8 y 9 que poco a poco empezarán a poner al día el calendario de los distintos equipos de la Liga BetPlay 2024-II. A continuación, las fechas y horarios de los partidos aplazados:

Miércoles 9 de octubre

Envigado vs Deportivo Pasto – Polideportivo Sur | 4:00 P.M.

Atlético Nacional vs Deportivo Cali – Atanasio Girardot | 7:30 P.M.

Jueves 10 de octubre

Deportivo Independiente Medellín vs Alianza FC – Atanasio Girardot | 6:30 P.M.

Santa Fe vs Boyacá Chicó – El Campín | 8:30 P.M.

Viernes 11 de octubre

América de Cali vs Millonarios – Pascual Guerrero | | 7:30 P.M.