Durísima baja en Millonarios: se confirma ausencia por nueve meses tras operación

Mientras Millonarios ultima detalles para el inicio del segundo semestre de la Liga Betplay donde espera luchar de nuevo por el título que se le escapó ante Deportes Tolima, un tema que ha generado preocupación y tristeza es el caso de Klíver moreno, el joven mediocampista.

Moreno se había lesionado el 1 de mayo en el partido de vuelta por los cuartos de final contra América de Cali en Ibagué y desde ese momento se prendieron las alarmas. Su lesión fue evolucionando hasta que se confirmó que no jugará más este año por una incapacidad de casi 9 meses.

En principio se creía que Klíver Moreno sufrió un esguince grado dos de su ligamento colateral, pro con el correr de los días se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y rotura de los dos meniscos. Esto le supuso una operación reciente y ahora se extiende a un largo proceso de incapacidad y rehabilitación física bajo el contrato con Millonarios.

Klíver es una baja sensible para Gamero si se tiene en cuenta el corto plantel de Millonarios y las ilusiones que había con él en materia futbolística. Sin embargo, en el cuadro azul por ahora no planean la llegada de algún fichaje y solo se rumorea con Jorman Campuzano, pero las cifras económicas no convencen al club.