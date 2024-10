Duván Vergara pone a sufrir al América: tentativa propuesta de Guimaraes

Para nadie es un secreto que América de Cali vive uno de sus mejores momentos en el año y una de las fichas claves para el buen desempeño del equipo ha sido Duván Vergara.

El atacante ha demostrado su buen nivel con su regreso al fútbol colombiano y ha dejado varios momentos importantes para el América como su reciente doblete ante el Deportivo Cali en la Copa Betplay.

Sin duda, Duván está más que concentrado en el remate de la temporada en donde América se prepara para los cuadrangulares finales, mientras que por Copa se prepara para las semifinales de la competencia.

Ahora, jugador ha demostrado su gusto por el mundo de las redes sociales y es por esto que suele hacer transmisiones en vivo en donde habla con aficionados y suele responder preguntas de sus seguidores.

Precisamente, en una de estas transmisiones se dio a conocer un llamado para el jugador por parte de Alexandre Guimarães, entrenador con pasado en el cuadro Escarlata.

Duván reveló un audio del entrenador en donde en forma de chiste le pregunta si quiere jugar en Costa Rica, pues el mandamás se encuentra al frente de Alajuelense.

"Don Duván Vergara para que soy bueno, ¿quiere venir a jugar acá en Costa Rica? la está rompiendo en la Mechita", se escucha en el audio del entrenador para el jugador.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

Duván Vergara y el América se prepara para el compromiso ante el Junior en Barranquilla del próximo domingo 27 de octubre a las 6:20 de la tarde.

El mismo Polilla da Silva habló en rueda de prensa sobre el desgaste de varios jugadores por el alto nivel que se vive en este momento de la temporada, por lo que podría tener cambios para enfrentar al Tiburón.

"Vamos a evaluar como terminaron los muchachos, tenemos no solo que pensar en Junior, la semana que viene tenemos la primera semifinal de Copa, esto no te da respiro y tenemos que ser inteligentes, queremos jugar y ganar todo, tenemos un partido complicado en Barranquilla. Vamos a hablar con los muchachos porque queremos un equipo fresco, lo más probable es que no sea el mismo equipo", admitió ante los medios tras su clasificación a semifinales de la Copa Betplay.