Eduardo Méndez anuncia oposición al presidente de la Dimayor: "No cumplió y no es imparcial"

El Fútbol Profesional Colombiano se ha visto involucrado en una serie de polémicas en el último año. Por lo anterior, Fernando Jaramillo, Presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) ha sido fuertemente criticado en su gestión.

Este lunes 4 de julio, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se unió a las críticas y relató en diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2 los aspectos en los que ha estado en desacuerdo con Jaramillo, a pesar de que en su momento hizo campaña para que fuera designado en el cargo.

"Cuando Jaramillo llegó a la Dimayor fui uno de los artífices en hacerle campaña. Actué como un político para que llegara. El hecho de colaborarle y respaldarlo para que llegara no indica que sus actuaciones las deba respaldar cuando no esté de acuerdo"

Lea también: Polémica publicación de Francisco Meza tras salir de Santa Fe ¿Crítica a Méndez?

Méndez recalcó que Jaramillo no ha cumplido con las promesas que realizó antes de asumir el cargo y además aseguró que le hará oposición.

"Las promesas que nos hizo no las cumplió. Lleva dos años aprendiendo. En la Dimayor no se puede aprender, es una empresa muy grande. No lo comparto. Le hago oposición, han habido errores que nunca han pasado en el fútbol, en toda su historia. Nunca un partido se perdía por 'W', las comisiones ha tenido que renunciar en conjunto porque creen que la presidencia no respaldó sus fallos".

El directivo 'cardenal' también explicó que varios inconvenientes que se han registrado en el FPC se pudieron manejar de otra manera, pero el presidente de Dimayor no lo permitió.

Le puede interesar: Eduardo Méndez explicó porqué Santa Fe no jugaría la Liga Femenina

"Han habido problemas que se podían manejar de diferente forma y no se hizo. Nos ofrecieron plata y acuerdos con bancos para recursos nuevos y eso nunca llegó".

Finalmente, Eduardo Méndez sentenció que Fernando Jaramillo no ha actuado con imparcialidad en el cargo.

"Él maneja el grupo que lo apoya y tendrá sanamente una oposición que no está de acuerdo con el manejo que ha desarrollado. El presidente ha tenido parcialidad en algunos fallos. Se ha perdido la legitimidad".