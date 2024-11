Edwin Cardona se defiende tras su acto contra el DIM: "solo ven mi gesto"

Atlético Nacional e Independiente Medellín empataron a un gol en el clásico paisa que se disputó en la jornada 18 de la Liga Betplay.

Sin duda, uno de los momentos más llamativos del enfrentamiento se dio sobre la hora del partido, pues Edwin Cardona generó polémica cuando al ir a cobrar un tiro de esquina besó el escudo de la camiseta ante la hinchada del DIM, lo que causó la molestia de la afición visitante en el Atanasio Girardot.

Luego del partido, el mediocampista Verdolaga habló con los medios de comunicación sobre su gesto contra la tribuna del Poderoso de la Montaña.

Lea también: Junior se complica: nuevo empate en Liga Betplay ante Once Caldas

"Pedirle disculpas a la gente del otro equipo. La verdad solo ven el transcurso del jugador; otros jugadores cuando celebraron el gol, hicieron lo mismo con la barra de nosotros, y hoy solamente se está hablando de lo que yo hice. Pero antes de ir al tiro de esquina, me tiraron de todo, me pegaron con muchas cosas, y de eso nunca hablamos, solamente hablamos del gesto que uno hace", comentó en rueda de prensa.

Del mismo modo, el jugador se disculpó y señaló el comportamiento de la hinchada visitante al momento del tiro de esquina.

Le puede interesar: Millonarios se quedaría sin Falcao: campeón de Libertadores lo busca

"Pedirle disculpas a la gente que se sintió ofendida, no lo hice con otra intención. Yo siento un amor por esta camiseta, por este club y a mí nunca me van a faltar al respeto mientras yo esté acá. Amo a este club, lo voy a seguir amando".

"Hay que tener en cuenta que un jugador, si no puede ir a patear un tiro de esquina, es muy difícil. Solamente ven mi gesto, pero con una moneda o lo que me tiraron a mí, me pudieron haber aporreado…hasta me tiraron cuchillos y todo, ¿entonces ahí que se hace? Si me hubieran pegado con eso, nadie dice nada". sentenció.