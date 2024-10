Efraín Juárez no se confía con Nacional: “Hay que hacer una evaluación”

Atlético Nacional cerró la fecha del lunes festivo, y a falta de dos partidos por culminar la decimocuarta jornada, el cuadro verdolaga celebra un nuevo triunfo que los acerca a los cuadrangulares semifinales. Los verdolagas, dirigidos por Efraín Juárez todavía no han encontrado esa superioridad en los marcadores y en el trámite semana tras semana.

Han jugado con fuego tomando muchos riesgos en el campo de juego, regalando espacios que poco a poco sus rivales han aprovechado como lo sucedido en Pasto ganando de manera agónica, el empate ante Cali, y la victoria mínima contra Envigado, que pudieron liquidar o hasta ver su arco vulnerado nuevamente.

Envigado logró el empate en una jugada aislada en la que Luis Ángel Díaz definió de manera acrobática para poner el segundo. Sin embargo, un fuera de lugar milimétrico negó el grito de gol envigadeño. Efraín Juárez fue realista y afirmó que le preocupa el gran espacio que le están cediendo a sus rivales semana tras semana.

EFRAÍN JUÁREZ: “ME VOY TRANQUILO”

Después de la victoria fundamental de Nacional, el entrenador mexicano estuvo en rueda de prensa en donde analizó el desempeño del club y la evolución que tienen con el pasar de las fechas. "Me parece que, en el primer tiempo, el equipo hizo todo lo que se trabajó, jugó muy bien al fútbol. Creo que es de los partidos que mejor se ha jugado al fútbol, la verdad. En el segundo tiempo, más allá de bajar, ellos en ese ímpetu por ir el partido, y nosotros, por buscar el partido dejamos espacios; esa es la realidad. En términos generales, hay que hacer una evaluación.

Aunque afirmó que cada vez más se van dando los resultados y la mejora en el juego y en la idea que quiere imponer Efraín Juárez en Atlético Nacional, “me voy tranquilo porque veo a un Nacional, a un equipo y un grupo que cada vez más disfruta jugar al fútbol y eso para mí es de las prioridades, de las primeras cosas que tengo en mi cabeza como entrenador, que entren al campo y disfruten y se demostró".

Nacional ha sacado los resultados últimamente, pero ha sufrido bastante en cada uno de ellos apostándole a triunfos agónicos para quedarse con las unidades, “en ese ímpetu de ir por el arco rival, de ser arriesgados, vas a correr riesgos. Me parece que estamos corriendo riesgos, a lo mejor demás. Claro que hay que mejorar y no solo en el aspecto defensivo, en todo el conjunto. Hay que seguir mejorando, las formas son importantes, y me parece que hicimos un partido muy correcto, pero hay que tener más consistencia en los 90 minutos, no es fácil, pero es lo que pretendemos, ojalá lo logremos".