El bochornoso escándalo que protagonizó el presidente del Cali

Las cosas en el Deportivo Cali no están bien. El cuadro caleño empató el fin de semana pasado ante Millonarios y dejó en la cuerda floja al estratega uruguayo Alfredo Arias, quien había manifestado que se iría del banquillo técnico porque según él, no lo querían allí. Sin embargo, parece que la junta directiva le dará una nueva oportunidad y dejará que siga desarrollando su proyecto deportivo, a pesar de que los resultados no lo acompañan.

No obstante, parece ser que la situación para algunos miembros de la junta tampoco las cosas marchan bien. Y es que trascendió que el presidente del club, Marco Caicedo, tuvo algunos inconvenientes luego de haber empatado el encuentro ante los ‘embajadores’.

El periodista de RCN Radio, Francisco Vélez, manifestó que “saliendo del estadio en el partido Cali vs Millonarios sucedió algo impresentable viniendo del presidente y uno de los miembros de la Junta Directiva. Cuando bajaron del palco terminaron hablándose a groserías e insultos con socios de Deportivo Cali. Se vio grotesco”.

Asimismo, Vélez señaló que posee un video que no publicará por “respeto”, ya que “de pronto hasta le abren un proceso disciplinario a Marco Caicedo y a Luis Fernando Ángel”.

Por lo pronto, Cali y Alfredo Arias tendrán que jugársela el todo por el todo para no ceder más terreno, pues ese empate ante Millonarios lo dejó en el puesto 15 con tan solo cinco unidades. Por tal razón, en la fecha seis, visitarán a Alianza Petrolera para empezar a sumar de a tres unidades.