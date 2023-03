Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali, reaccionó cuando le preguntaron, nuevamente, por el camerino en el cuadro ‘azucarero’ y su relación con los jugadores, en medio de la situación apremiante por cuenta del fantasma del descenso.

El entrenador de los verdiblancos, quien se caracteriza por sus respuestas frenteras, se desencajó por el rumor que lanzó un periodista de Cali acerca de los roces que ya habría tenido con algunos jugadores de la plantilla vallecaucana.

"Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad el periodismo, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como. ¡Qué vergüenza!”, dijo entrevista al diario El País de Cali.

La respuesta de Pinto no se quedó ahí, ya que aseguró que le dan “asco” ese tipo de versiones lanzadas por la prensa: “El que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga. Ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean. Yo en eso no tengo ningún problema, porque no le debo favores a ningún periodista. Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino. Eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche”.

Aunque Deportivo Cali ha tenido una mejora con la llegada de Pinto, la presión por conseguir buenos resultados le ha jugado en contra al entrenador santandereano, viendo la situación en la tabla del promedio. En el partido más reciente, cayó como local ante Deportivo Pereira y este domingo deberá conseguir un buen resultado en su visita a Millonarios.