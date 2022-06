El delantero que quiere Junior si Miguel Ángel Borja se va a River Plate

El futuro del delantero de 29 años Miguel Ángel Borja estaría muy cerca de definirse y es casi inminente su salida de Junior de Barranquilla para convertirse en nuevo jugador de River Plate de Argentina.

Según se ha informado, el equipo argentino tendría un acuerdo con el futbolista y cumpliría con los 5.5 millones de dólares que pretende Junior para ceder el 50% de los derechos deportivos que tiene de Borja.

Ante la salida del atacante cordobés, el conjunto 'rojiblanco' emprendería la búsqueda de un nuevo delantero que ocupe su lugar y que dispute el puesto en la titular con Fernando Uribe, teniendo en cuenta que Carmelo Valencia también dejaría la institución.

La primera opción, según se ha conocido desde Barranquilla y que además anhela la afición, es el regreso de Carlos Arturo Bacca.

El experimentado delantero de 35 años es actualmente jugador libre luego de terminar su contrato con Granada de España, que descendió a la segunda división de España.

Al no tener ningún compromiso contractual con ningún club, Bacca vuelve a estar en el radar de Junior como posibilidad para ser refuerzo en el frente de ataque y disputar los últimos años de su carrera.

Carlos Bacca estuvo cerca de regresar a Junior en el 2021

En el 2021, Carlos Bacca estuvo muy cerca de volver a Junior cuando Arturo Reyes era el entrenador del equipo. Sin embargo, no se pudo concretar su fichaje. Por otro lado, el delantero ha asegurado en repetidas ocasiones que tienen constante comunicación con los directivos del equipo.

"Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él sí siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron. Era con el único que hablaba en su momento, cuando era técnico del equipo. Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto. Lo veníamos hablando, las cosas estaban avanzadas, pero bueno, Arturo no siguió y ahí quedó la cosa, pero con ningún directivo hablé", puntualizó.

"Tenía la posibilidad de quedarme en el fútbol colombiano. Estuvo cerca, las dos partes tuvimos la intención. Estaré en Junior cuando Dios lo permita. La intención que tenía el club era que yo estuviera, la mía era quedarme. Se aceptaron algunas cosas, después no se pudo porqué lo miraron desde el punto de vista para hacer lo mejor para el equipo", explicó el atlanticense en los últimos meses de 2021.