El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz disfruta de sus vacaciones en La Guajira en donde se le ha visto compartiendo con sus seres queridos. El pasado viernes, el Liverpool participó en un partido amistoso que sirvió para la reinauguración del estadio Federico Serrano Soto en Riohacha.

La presencia de Díaz en el compromiso generó elogios y críticas. Algunas personas cuestionaron su presencia al considerar que se podría hacer daño y perjudicar la próxima pretemporada.

El periodista de Antena 2 Carlos Antonio Vélez también criticó la participación de Luis Fernando en el encuentro.

Lea también: Nuevo compañero para Luis Díaz: Liverpool cerró su tercer fichaje para la próxima temporada

"En el efecto populismo conocido y aceptado en Colombia. Lo que hace él en la costa es muy popular y muy bonito, pero es muy arriesgado y no sé si el Liverpool vea con buenos ojos que él se ponga a jugar partidos amistosos con amigos, rodillones, seniors y de pronto uno que otro que se toma una copita. Es un riesgo, es un peligro. Yo no sé porqué los jugadores colombianos tienen que hacer esas cosas", dijo.

Vélez aseguró que Díaz no necesita hacer presencia en estos eventos para tener popularidad ni reconocimiento y además le dio un consejo.

"Eso en vez de darles les quita. la popularidad la tienen, el reconocimiento lo tiene, pero a veces la inmadurez y el folclorismos lo llevan a este tipo de acciones. No me parce ni serio ni cómodo ni responsable. A la distancia, consejo de perro viejo, tenga cuidado".

Le puede interesar: El millonario valor del nuevo 'once ideal' del Liverpool: Díaz entre los más caro

Vélez agregó que no cree que Liverpool esté de acuerdo con lo hecho por Díaz.

"Ese tipo de actos no son bien vistos en los equipos de fútbol serios, que pagan fortunas por los jugador para que compitan con la camiseta de su club y no que estén de peladero en peladero en su tierra, en época de vacaciones jugándose el físico que tanto les cuidan. Luis yo creo que eso no está bien. Vamos a suponer que en su contrato no está, cosa que dudo, pero es un asunto de sentido común, usted como se va arriesgar a una lesión antes de una pretemporada de un torneo que va a comenzar rápido con competencia internacional incluida. Me parece que no está bien"