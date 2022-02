El DIM dio un salto importante al vencer a Junior; así va la tabla de posiciones

La séptima jornada de la Liga Betplay ya ha visto el desarrollo de seis de los diez compromisos, dejando algunos resultados interesantes y modificaciones en la tabla de posiciones.

A primer turno, Deportivo Pereira venció 2-1 como local a Jaguares, permitiéndole alcanzar diez unidades, y ubicarse entre los ocho clasificados.

Posterior a ello, Tolima fue amo y señor en el Murillo Toro contra Santa Fe y lo derrotó 3-0, sacándolo del grupo de privilegio y ratificando el liderato.

Posteriormente Millonarios mostró buen fútbol y alcanzó una nueva victoria en El Campín, cerrando un 2-0 contra Águilas Doradas de Leonel Álvarez.

Y en el último compromiso de la fecha del miércoles Medellín sigue fuerte como local y venció 2-0 a Junior, llegando a la cuarta casilla de la liga.

Liga Betplay: cómo va la tabla de posiciones tras la victoria de Medellín contra Junior

1. Tolima - 18 puntos

2. Atlético Nacional - 14

3. Millonarios - 14

4. Medellín - 12

5. Once Caldas - 11

6. Pereira - 10

7. Jaguares - 10

8. Alianza Petrolera - 9

9. Santa Fe - 9

10. Junior - 9

11. Cortuluá - 8

12. América - 8

13. Envigado - 8

14. Águilas Doradas - 8

15. Bucaramanga - 8

El complemento de la fecha tendrá cuatro partidos, los cuales serán Patriotas vs Once Caldas, Alianza Petrolera vs Cortuluá, Deportivo Pasto vs Deportivo Cali y América vs La Equidad.