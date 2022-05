El 'palo' de Comesaña a los hinchas del Medellín: ""Si el club me pone prioridades, no vengo"

Independiente Medellín logró uno de sus objetivos para el primer semestre de 2022. El equipo de Julio Comesaña clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y aseguró la posibilidad de estar entre los equipos que disputarán el acceso a la primera final dela año.

Vea también: Junior se suma a los clasificados; así va la tabla de posiciones de la Liga

Luego del empate 1-1 ante Nacional, que terminó el partido con dos hombre menos, el entrenador uruguayo dejó varios mensajes en la rueda de prensa.

Una de las referencias del DT fue directamente hacia la afición del poderoso, el técnico habló sobre el poco reconocimiento hacia el cuadro antioqueño y las molestias de la hinchada por no lograr la victoria.

"Estaban molestos porque era Nacional, entonces la prioridad sigue siendo la misma. No podemos ir a Ecuador llorando", dijo el entrenador, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Respectó a los reclamos de la hinchada, el estratega puntualizó: "Entendemos la gente, sus sentimientos, pero no nos gusta que lleguemos a un camerino y que una parte de la hinchada nos despida ahí desesperados, cuando llevan cuatro torneos que no entran, ¿por qué no aplauden al equipo?"

Comesaña remarcó el trabajo que ha hecho en el club: “Yo cuando vine a Medellín no sabía de la Sudamericana, a mí no me dijeron nada. El lío grande era la no clasificación a las finales en cuatro torneos. Inaudito".

Le puede interesar: Yerry Mina, crucial: Elogios al colombiano por victoria de Everton a Chelsea

Sobre la importancia de la clasificación, el DT señaló: "Si el club me pone prioridades y no estoy de acuerdo con eso, no vengo. La prioridad grande para mí es clasificar a Medellín a las finales”.

No es la primera vez que el entrenador uruguayo señala a la afición del Medellín. En el torneo finalización del año pasado había mencionado que algunos fanáticos 'poderosos' parecían hinchas de Nacional.

Por ahora, el equipo antioqueño ya piensa en su duelo por Copa Sudamericana. El elenco paisa visitará a 9 de Octubre el próximo martes en Ecuador.