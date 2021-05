El plan B y el plan C: nuevas indirectas de Tulio Gómez a Osorio si no hay acuerdo

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, le envió varios mensajes a Juan Carlos Osorio, con el cual no ha podido cerrar la negociación para que el entrenador se convierta en timonel del equipo escarlata.

El dueño de los ‘diablos rojos’ dejó claro que no está dispuesto a dar vía libre a todos los deseos que tenga Osorio respecto a su proyecto en el América. Reconoció, eso sí, que hará todo lo posible por tener al estratega en su equipo para el próximo semestre.

“Es que me salen con unas exigencias que yo no puedo aceptar. Hay cositas que no se han cerrado y no se conocen los detalles del asunto. Si no podemos cerrar con Osorio ya tenemos dos técnicos charlados de los cuales no puedo dar nombres”, dijo Gómez en entrevista con el periodista ‘Petiso’ Arango.

También reconoció que tiene a varios entrenadores en carpeta si no alcanza un acuerdo con Juan Carlos Osorio. Tulio Gómez habló de plan A, plan B y hasta plan H de tener que salir a buscar a un entrenador que reemplace al argentino Juan Cruz Real.

“Tengo plan B, plan C, hasta plan H para la opción de técnico. Nos han llegado hojas de vida de muchos técnicos y en América eso pasa siempre. Ya está cuadrado el tema del presupuesto con Osorio, pero nosotros no podemos reventarnos. Vamos a agotar todos los recursos para tener a Osorio, si por nosotros fuera lo firmamos ya, pero no podemos vender la casa para adornar el jardín”.

De momento, América se encuentra a la expectativa de saber cuál será su nuevo técnico y comenzar trabajos para el semestre que se avecina. Los escarlatas quieren mejorar lo hecho en el arranque 2021, tras quedar eliminados en cuartos de final de la liga local, así como de quedar fuera en la fase de grupos de la Libertadores.

“Cada día le llegan nuevas ofertas a Osorio, la última que le llegó fue la de Emiratos Árabes. Estamos peleando contra una chequera muy grande, es casi 10 veces más de lo que ganaría. Hay dudas, con nosotros está a un 90%”.