El plan de Gamero y Millonarios para los cuadrangulares

Millonarios es uno de los máximos protagonistas de la Liga BetPlay Dimayor después de haber asegurado su clasificación a los cuadrangulares semifinales hace algunas fechas.

Actualmente, el conjunto 'embajador' con 35 puntos y además sigue en pelea por la Copa BetPlay tras golear 3-0 a Jaguares en el partido de ida de los octavos de final.

Sin embargo, el director técnico Albero Gamero ha dejado claro cuál será su plan para afrontar los cuadrangulares semifinales y tener en buen nivel a toda su nómina.

"El jugador que no es titular y juega tiene que responder en Millonarios. Tenemos una plantilla de 30-35 jugadores que deberían responder", dijo.

Gamero dejó claro que aprovechará los tres partidos que le restan de la fase todos contra todos y el de Copa BetPlay contra Jaguares para darle minutos al plantel y llegar a cuadrangulares con todos los elementos en buenas condiciones.

"Nos quedan tres partido y el partido de Copa. Con base en eso estamos buscando los primeros lugares, ser cabeza de grupo. Queremos darle confianza a los que no vienen jugando. Para que en los cuadrangulares no tengamos un equipo completo ni un 11 titulares, si no que tengamos recambio y eso se consigue en estos partidos", afirmó.

Trabajos complementarios

El director técnico de Millonarios reiteró que en cada una de las jornadas de entrenamiento se realizan trabajos complementarios para mejorar las falencias de cada jugador.

"Han mejorado mucho, Diego Herazo es de los primeros que llega a buscar la posibilidad de mejoría. Diego Abadía, Ricardo Márquez, y Jader Valencia también. Eso es lo que me fascina, me da alegría, llegar a un entreno y ver que hay jugadores que quieren evolucionar y aprender. Piden trabajos de perfil, control y pase.

Casi todos los días les digo que deben llegar a un entrenamientos con ganas de aprender algo".