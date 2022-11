"El plantel de Junior sí tiene una edad considerable"

Junior de Barranquilla atraviesa un difícil momento a pesar de estar disputando los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Actualmente, el conjunto 'tiburón' es último del grupo A con cero puntos después de dos derrotas.

Adicionalmente, el plantel de jugadores ha sufrido importantes lesiones, hasta el punto de tener 15 jugadores inhabilitados, por lo que el director técnico Julio Comesaña ha tenido que acudir a elementos de las divisiones menores.

Este viernes 11 de noviembre, Christian Juliao, ex preparador físico de Junior en la época de Juan Cruz Real como entrenador, habló en Planeta Fútbol de Antena 2 en donde dio su opinión con respecto a la situación del equipo.

"Junior tiene un centro de entrenamiento óptimo. Lo único que había que recomendar era cambiar el terreno de juego. La cancha principal se utiliza mucho y a veces es muy dura por el terreno en el que está construida. La sede tiene gran departamento médico, zona húmeda, y lugar para el desarrollo de la fuerza", indicó.

Por otro lado, Juliao especificó que cuando él era preparador físico de Junior solo dos jugadores estaban trabajando con el departamento médico.

"Estoy tranquilo y orgulloso del trabajo. Me voy el 5 de agosto. Cuando me voy el club tenía solo dos deportistas en fase de recuperación post cirugía (Homer Martínez y Enrique Serje). De resto no teníamos más lesionados. El único diferenciado era Fernando Uribe. Todos los demás estaban trabajando, se llevaba un ritmo de juego intenso. El grupo trabajaba bien".

Por otro lado, el especialista aclaró que mientras Juan Cruz Real fue técnico de Junior nunca se registraron actos de indisciplina.

"Un grupo que nunca tuvo escándalos en el entrenamiento invisible. Nunca cayó en una prueba de alcoholemia. Se concentra dos días antes de los partidos. Nunca tuvimos problemas de indisciplina".

Finalmente, Juliao aceptó que Junior tiene un promedio de edad considerable en su plantel, pero eso no impidió la disposición para trabajar.

"El equipo sí tiene una edad considerable, pero durante el tiempo que estuve respondió bien. Tuvo intensidad de juego alta. Así tengan edad alta son grandes profesionales que se entrenan y cuidan muy bien".