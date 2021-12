El presentimiento de Eduardo Méndez sobre lo que pasará con Daniel Giraldo en Millonarios

En Millonarios no solo están pendientes de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, sino que también del próximo mercado de fichajes donde estudian las llegadas, salidas y renovaciones de los jugadores que estarían bajo las órdenes de Alberto Gamero. Uno de los nombres que ha generado intriga es el de Daniel Giraldo de quien se ha dicho que su renovación estaría en duda, ya que las partes interesadas no han podido llegar a un acuerdo.

En esta oportunidad, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, en declaraciones al programa Primer Toque de Win Sports, envió una ‘advertencia’ a sus colegas, pues según él, el volante “me tomó el pelo para renovar y creo que va a tener el mismo problema en Millonarios”.

Le puede interesar: El arquero que los hinchas de Millonarios piden urgentemente ante Alianza

En primer lugar, el dirigente indicó: “He tenido problemas con jugadores como lo fue con Daniel Giraldo, quien me tomó del pelo para renovar. No fue negligencia del presidente; le ofrecí desde mucho antes de que faltaran los seis meses para que terminara su contrato una renovación; no se pudo, y los últimos meses terminó hablando con varios empresarios cuando no tenía en el exterior nada y acudió a mí”, pero no fue posible arreglar, por lo que terminó yéndose a Millonarios.

"Cuando no pudo o no tenía nada en el exterior, buscó equipo en Colombia y acudió a mí. El último día acudió a mí, pero Millonarios lo contrató. Hoy viene El Tiempo una noticia y creo que va a tener el mismo problema en Millonarios como el que tuvo conmigo".

Por lo pronto, los hinchas y el cuerpo técnico están a la espera de lo que suceda en los próximos días, puesto que el vínculo entre Giraldo y Millonarios vence a finales de diciembre, por lo que se espera que Giraldo siga en los ‘embajadores’, así como se ha conocido últimamente que se encuentra a gusto en Bogotá, a pesar que tiene ofertas de Junior de Barranquilla.

Vea también: Daniel Giraldo y las posibilidades de quedarse en Millonarios