"El problema del FPC es Imer Machado": Cali se queja del arbitraje antes del clásico

El plantel profesional de Deportivo Cali se alista para disputar una nueva edición del clásico vallecaucano, el cual será válido por la décima jornada y se disputará en el estadio Palmaseca.

Así, los 'azucareros' van sí o sí por una victoria, pues la incómoda posición 18 que actualmente ocupan los obliga a vencer en el duelo histórico e iniciar la compostura del camino liguero.

No obstante, hay varias incógnitas e inconformismo en el cuadro verdiblanco de cara a tal compromiso, y una de ellas pasa por el arbitraje en esta ocasión.

Y es que tras la designación de Carlos Betancur como árbitro central del juego, se han revivido 'broncas' del pasado respecto a acontecimientos en partidos de este tipo.

Pues el presidente Marco Caicedo, sostuvo un diálogo con el 'Supercombo del deporte' de RCN Radio, manifestando que "no nos miden con el mismo rasero, la comisión rebosó la copa con esto".

Asimismo, el máximo directivo verdiblanco comentó "no podemos ser la güeva del paseo, no nos pueden coger de pendejos", en vista de que no es la primera vez que desde el club se quejan de los arbitrajes.

El argumento tomó más fuerza cuando se dio a conocer que "el único recurso que tenemos nosotros es salir a los medios y hablar de la incompetencia de los árbitros y la comisión", resignando sus posibilidades de protestar en el escritorio.

Entre tanto, el presidente resaltó la labor de dos figuras del FPC, puesto que "Fernando Jaramillo es un caballero, Ramón Jesurum es un hombre Pro Futbol colombiano", halagando sus aportes.

Por último, Caicedo se animó a dar un nombre propio para los inconvenientes ligueros, pues desde su perspectiva "el problema del fútbol colombiano se llama Imer Machado".

Cabe recordar que el ex árbitro oriundo de Villanueva, Casanare, es el actual director del VAR en Colombia, y ante las inconsistencias de la tecnología, muchas críticas han caído sobre él.

De tal forma, se conoció una opinión de peso por parte del Deportivo Cali de cara al duelo ante América que tendrá lugar el próximo sábado 5 de marzo desde las 6:10 p . m. (hora de Colombia).