El 'Rifle' Andrade abrió la 'caja de pandora' en Nacional: Eliminación, salida de Gio y su futuro

Atlético Nacional decidió terminar su vinculo con varios jugadores tras la eliminación de la Liga Betplay. Entre los hombres que se marcharon del conjunto verdolaga está Andrés el 'Rifle' Andrade.

Tras dejar la institución paisa, Andrade habló de varios temas relacionados con su paso por el onceno antioqueño. El atacante mencionó las sensaciones del equipo tras la marcha de Gio Moreno.

El jugador también aprovechó la oportunidad para reconocer el aporte de cada uno de los entrenadores en su estadía en Nacional e incluso señaló las posibilidades de irse al América de Cali. Estas fueron sus palabras en 'ESPN'.

La eliminación y su experiencia en Nacional

"Para nosotros fue un fracaso no estar entre los ocho. Nos faltaron minutos y no pudimos concretar el trabajo de todo el semestre por desatenciones sobre el final".

“De todos me llevo un aprendizaje, pero Osorio explotó la mejor versión de mí para dar el máximo nivel. Guimarães me dio confianza y tuve grandes Libertadores y juegos con él. Con Herrera y Sarmiento no tuve la continuidad que hubiese querido" pero cuando no se consiguen los resultados pues toca irse”.

Salida de Giovanni Moreno

“Todos sentimos la salida de Giovanni Moreno y nadie pudo creer que se hubiese ido así como se fue. El grupo sintió esos cambios y trató de levantar, pero finalmente no se consiguió”.

Ofertas del exterior y posibilidad de irse al América

“Tengo ofertas del exterior, pero de Colombia el único que se contactó una vez fue América y no volvieron a decir nada. En años anteriores ellos se interesaron en mí, pero decidí seguir en Nacional”.

Por ahora, no se sabe cual será el destino del jugador. Lo único que parece claro es que sus principales ofertas son del fútbol del exterior.