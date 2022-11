Presidente de Nacional le cerró la puerta a un fichaje que daban como un hecho: “No es opción"

Luego de la eliminación de la Liga Betplay, los directivos de Atlético Nacional, encabezados por el presidente Mauricio Navarro de Bedout, han dado a conocer que la prioridad es reforzar el plantel acorde a las exigencias presentadas por el técnico Paulo Autuori.

Así, ya han sido varias las peticiones del entrenador brasileño para con los directivos en lo que respecta a la vinculación de nuevos futbolistas; sin embargo, dado que el músculo financiero del equipo no pasa por su mejor momento -aun así, estando muy lejos de la crisis-, ya se han descartado posibles fichajes.

Pues se ha confirmado, de voz del presidente de Atlético Nacional que el delantero brasileño Francisco Da Costa no llegará a la institución. El deportista de 27 años, quien milita en Bolívar de La Paz, ya fue sacado de la baraja del Verde.

¿Por qué descartaron a Francisco Da Costa en Nacional?

En diálogo con Página Siete, de Bolivia, Mauricio Navarro confesó que "desafortunadamente en el momento los valores no están cercanos, no es tan fácil que nosotros podamos acceder a los valores que tanto el club como su representante solicitan", siendo el alto costo el motivo principal de su no llegada a Nacional.

Asimismo, el presidente de Nacional confirmó que han sido escasos los contactos con el presidente de Bolívar, sin pasar por alto que considera que las condiciones del delantero son óptimas para lo que pretende el entrenador.

Consecuentemente, Atlético Nacional se enfoca en la contratación de un delantero que milite actualmente en el rentado nacional o en un colombiano que juegue afuera pero considere la opción de volver a la Liga Betplay y no tenga un salario tan elevado.