El tema Falcao no estaría cerrado: Millonarios tendría un as bajo la manga que nadie se esperaba

Radamel Falcao García es uno de los jugadores colombianos más importantes de la historia y gracias a su popularidad, en las últimas horas se dio a conocer que Millonarios hacía lo posible por contratarlo, pero las ilusiones de los hinchas acabaron este mismo jueves cuando se confirmó que no había acuerdo.

Desde hace un tiempo se habló de la posibilidad de que el 'Tigre' aterrizara en Bogotá y, además, jugará en la Liga BetPlay, por eso Gustavo Serpa viajó hasta Madrid para intentar convencer no solo Falcao, sino también a su familia, hecho que no resultó muy provechoso, pues al parecer su entorno se negó totalmente a venir a Colombia, pues las pretensiones económicas del '9' de la selección eran totalmente diferentes a las que les estaba ofreciendo el equipo 'embajador'.

Bien, pues con la situación así, ahora se habla de la posibilidad de que en 2024, año en el que Falcao estaría más cerca de su retiro, Millonarios vuelva a hacer un lance por obtener los servicios de este jugador. Claro que es importante resaltar que antes se debe tener en cuenta lo que piensa y quiere su familia

La insistencia del cuadro 'embajador' por Falcao es porque realmente el 'Tigre' ha mostrado su fanatismo por este equipo, por eso para nadie es un secreto que tenerlo sería cumplirle el 'capricho' a los hinchas que desean ver a este ídolo con la camiseta azul.

Por ahora, se sabe que Falcao no aceptó en este 2023, pero todavía no es seguro que no acepte en 2024, año en el que seguramente Millonarios volverá a replantear la situación económica, podrá reunirse nuevamente con el entorno del jugador y así darle una opción importante para que finalmente llegue al equipo de sus amores.