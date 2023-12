El 'Tino' no se la rebajó a Jermein Peña: duras palabras tras la polémica con Brayan León

La final de la Liga Betplay entre Junior y Medellín dejó varias aristas por resolver tars finalizar el encuentro. Con el título de los barranquilleros, una de las voces que sorprendió fue la de Jermein Peña, quien salió a apuntar contra uno de sus colegas al acabar el partido.

El jugador del onceno caribeño señaló a Brayan León, jugador del equipo paisa ante la prensa deportiva. Al acabar el duelo y en unas declaraciones bastante polémicas, el futbolista del cuadro rojiblanco reprochó a su rival y le recordó su pasado en el club de la arenosa.

“Él tenía que ir duro. Le dije que lo echaron de Junior por paquete, hasta la hinchada lo dice. Lo provoqué mucho, me amenazó mucho la hinchada de DIM, pero acá estamos, campeones. Si no vieron, muchas jugadas me agrandé. Me agrando cuando la gente me dice cosas, engancho, doy pases con la cara volteada, me le río a la tribuna porque vivo el fútbol. A León le dije que era un paquete y que por eso lo echaron del club.”, fue lo que dijo inicialmente el jugador.

Tras las polémicas declaraciones, el Tino Asprilla en el programa 360 de ESPN Colombia le respondió al futbolista: “Que goce ahora porque juega con estos peladitos. Ese muchacho me dice eso a mí, en Barranquilla, que me echaron del Junior por paquete, y viene la revancha en Medellín, le pego un baile, le tiro túnel, le digo: ‘Vení, quítamela’. Lo hago quedar en ridículo, ese muchacho debe tener sangre, le va a venir un tipo de esos, que no la va a saber ni parar”.

Otra de las voces que apuntó contra Peña fue la de Fabián Vargas: “El mensaje que le envió a León no es el indicado, me sentí muy triste de escuchar a un colega. En la cancha nos podemos decir ese tipo de cosas y quedan ahí, pero por qué tiene que salir a decírselo a la gente. Fue un irrespeto”.

