"En Millonarios me protegieron y no sé si en mi país me hubieran cuidado así": Miguel Russo

Miguel Ángel Russo salió campeón con Millonarios frente al clásico rival Independiente Santa Fe. Fue un título que quedó en la memoria de todos los hinchas y también en la del entrenador. El ganar esta copa tuvo un significado especial para el DT argentino, que meses antes de levantar el trofeo lo diagnosticaron con cáncer.

Hoy, ya 4 años después, Russo se encuentra en el Al-Nassr Football Club de Arabia Saudita y en charla con 'Super Depor Radio' contó detalles de lo que pasó en ese instante y también manifestó que lleva en la memoria de manera grata a Millonarios y su hinchada.

"Por eso le agradezco mucho a la gente de Millonarios y la amo porque en el momento más difícil de mi vida, el club y Colombia estuvieron al lado mío. Jamás me invadieron en nada. La gente de Millonarios se portó muy bien desde su presidente, Enrique Camacho, Gustavo Serpa...", recordó Russo.

"Por ahí en Argentina vas a hacer quimioterapia y te quieren sacar una selfie, en cambio en Colombia es un respeto total. Todo eso te hace sentir que no te invaden; un montón de cosas que me hacían sentir mucho mejor. Me cubrieron, me protegieron y me cuidaron muchísimo y no sé si en mi país me hubiesen protegido y cuidado de esa forma y esa manera", agregó.