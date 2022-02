En Nacional comienzan a advertir a Restrepo: “por menos sacaron a Autuori y Almirón”

Atlético Nacional no pudo pasar del empate sin goles ante Alianza Petrolera en la sexta fecha de la Liga Betplay. Ante este resultado, los hinchas del cuadro ‘verdolaga’ mostraron su descontento con el técnico Alejandro Restrepo, a pesar de mantener a su dirigidos en la segunda posición a tan solo una unidad del líder Deportes Tolima.

A través de la cuenta de Twitter, los seguidores del conjunto paisa indicaron que el timonel debería salir del banquillo técnico, pues en uno de los comentarios manifestaron que “necesitamos un DT de verdad, no un profesor de educación física”, teniendo en cuenta las competencias que tendrán para este 2022.

En el trino donde se muestra el resultado final, la hinchada paisa no se guardó ningún comentario en contra del equipo y Restrepo, y además recordaron a los anteriores estrategas como lo fueron Paulo Autuori y Jorge Almirón: “Demasiada nómina sin técnico que la gestione y la potencie; traigan un técnico verdadero, si siguen con ese amateur van a hacer el ridículo en la Libertadores y tampoco van a ganar la liga. A Autuori y Almirón los sacaron por menos que esto. Fuera Restrepo”, fue uno de los comentarios en la cuenta oficial de Nacional.

Otro de los comentarios fue: “No se juega a nada con tanta variedad de jugadores, el que más desentona es Duque, Ruyeri en poco tiempo al menos mostró ganas, mientras no haya buen juego colectivo jugadores como Gio y Dorlan no van a poder hacer mucho. Restrepo le quedó grande esto”, “fuera Restrepo, no es técnico para Nacional, este señor no sabe parar unos jugadores, no sabe dirigir, no distingue los momentos del juego, entiendan Restrepo no es técnico y lo más preocupante es que se viene Libertadores”, “tristeza... Atlético Nacional no juega a nada, los únicos que no sean dados cuenta son los directivos”, entre otros trinos.

Hay que decir que Nacional jugará este martes 15 de febrero ante Envigado por la séptima fecha de la liga, por lo que tendrá que vencer al cuadro ‘naranja’ en el Polideportivo Sur, pensando en quitarse la presión de la hinchada.