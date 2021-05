¿En qué va la llegada de Juan Carlos Osorio al América de Cali?

Juan Carlos Osorio ha sido la gran noticia en los últimos días del América de Cali. El entrenador admitió querer estar al frente del proyecto deportivo del club rojo tras la no continuidad de Juan Cruz Real; sin embargo, todavía su oficialización no se ha dado, por eso la pregunta es: ¿en qué va la negociación?

Antena 2 Cali confirmó que el timonel se encuentra llegando a acuerdos económicos con el club, además de arreglar varios detalles del proyecto deportivo que quiere establecer, los jugadores que desea tener y desde cuánto quiere hacerse cargo de la escuadra. En este último ítem, Osorio empezaría su gestión en el segundo semestre del campeonato colombiano.

El prestigioso entrenador no dirigiría la Copa Libertadores en esta fase de grupos; el encargado de la escuadra sería Jersson González, que ya tiene el 60 por ciento de su Licencia Pro y la Conmebol le permite trabajar así.

Los próximos días serán claves para que se define su llegada o no al América de Cali. En un principio lo que es seguro que las dos partes quieren acceder para empezar la era Juan Carlos Osorio en la ‘Mecha’; no obstante, hasta que no se firme el contrato no hay nada asegurado.

Por ahora, la Copa Libertadores es el único objetivo deportivo en este semestre de ‘Los Diablos Rojos’, con la esperanza de estar en los octavos en la segunda mitad del año. América necesita de un triunfo urgente para seguir vivo en la Libertadores. El 'Escarlata' cayó ante Cerro Porteño de local y contra el Atlético Mineiro en Brasil. Los dos primeros se clasifican para los octavos de final, mientras que el tercero va a la Copa Sudamericana.