En Santa Fe hicieron grave denuncia tras debut en la Liga: "no puede quedar así"

Vea también: Santa Fe confirmó el reemplazo de Francisco Chaverra: ya es oficial

Aunque en el momento todo era muy confuso, fue hasta después del compromiso que cada una de las partes dio su versión, eso sí, hay que tener en cuenta que todos dieron las declaraciones que creían pertinentes.

El paraguayo, DT de Pasto, minimizó la situación: "Lo que sucede dentro del campo, termina ahí. La idea es inyectar carácter a nuestros jugadores, algo que nos faltó en el primer tiempo, los jugadores me conocen en ese aspecto, y lo que pasó termina ahí".

Pero Perlaza no se quedó cayado. Relató insultos y hasta un acto de racismo en su contra: "Me dijo ‘hijo de puta, párate, negro marica’ y la verdad me enfadó mucho. Le dije que tenía que dar ejemplo y respetar".

Le puede interesar: Santa Fe se desarmaría con posible baja sensible: clubes preguntaron por él

"Eso realmente me sacó de quicio. Uno lo piensa para no perjudicar al grupo, pero quería pegarle. No se puede quedar en la cancha porque, ¿quién es el que da el ejemplo aquí? Siempre termina uno perjudicado. Toca aguantarse y seguir, no hay otra", finalizó el jugador de Santa Fe.

Por ahora no hay pronunciamiento oficial de ninguna de las partes respecto a esta situación y solo queda esperar si Florentín recibirá algún tipo de sanción.