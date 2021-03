En un pálido empate, Medellín y Nacional repartieron los puntos en el Atanasio

En el cierre de la jornada sabatina de la fecha 15 de la Liga Betplay, Independiente Medellín y Atlético Nacional sellaron un flojo empate (0-0) en el estadio Atanasio Girardot, donde ambos equipos quedaron dentro de los ocho mejores.

El primer tiempo del clásico paisa entre Medellín y Nacional no fue como el que esperaban los hinchas de ambos equipos. Si bien es cierto, el compromiso empezó con una acción discutida en contra del ‘poderoso’, con el pasar de los minutos se fue diluyendo las ganas con la que ambos salieron. Una de las escasas opciones del primer tiempo fue en el minuto 22 cuando Juan Pablo Gallego aprovechó la soledad con la que llegó al área rival y remató con fortaleza para que el guardameta Aldair Quintana enviara el balón al tiro de esquina.

Tres minutos más tarde, bajo la misma fórmula, Jean Pineda intentó abrir el marcador, pero nuevamente Quintana estuvo atento para enviar la pelota al tiro de esquina. Con las pocas opciones, ambas escuadras se fueron a los camerinos para replantear lo que sería el segundo tiempo, ya que Nacional necesitaba los tres puntos para ratificar su presencia en los ocho mejores del FPC.

En el segundo tiempo se esperaba que las opciones llegaran, pero no fue nada distinto a lo visto en el primer tiempo. A pesar que hubo un par de llegadas por parte de Medellín y Nacional no se hicieron efectivas para romper el 0-0, ya que ambos equipos jugaron a defenderse; Nacional por salvaguardar el liderato y el cuadro de Hernán Darío Gómez para no salir de los ocho.

Con el flojo empate entre los ‘verdolagas’ y ‘poderosos’, Nacional dejó en duda el liderato, ya que La Equidad con una victoria le podría quitar el primer puesto. A pesar de ello, la escuadra de Alexandre Guimaraes tendrá que enfrentarse en la próxima fecha ante Deportes Tolima, mientras que el ‘DIM’ ante el Deportivo Pereira podría ir asegurando su presencia dentro de los ocho.