En un vibrante partido en el Palogrande, Once Caldas venció a Boyacá Chicó

En la fecha 15 de la Liga Betplay, Once Caldas recibía a Boyacá Chicó con la intención de salir de los últimos lugares de la liga colombiana, a pesar que el cuadro de Tunja esperaba conseguir los tres puntos pensando en la tabla del descenso. No obstante, el cuadro de Manizales venció 4-2 a Chicó en un luchado compromiso.

En un vibrante primer tiempo, ambas escuadras salieron en búsqueda de los tres puntos que le permitieran ubicarse mejor en la tabla de posiciones de reclasificación, aunque ya no tienen opciones de llegar a la siguiente fase de la liga colombiana.

El cuadro del profesor Eduardo Lara salió con toda y a los primeros cinco minutos del encuentro sorprendió al equipo ‘ajedrezado’, luego que Ménder García bajara el balón que le envió su compañero y con un enganche hacia adentro su libra de su marca para rematar con potencia con su pierna derecha y así, vencer al portero de elenco visitante, Pablo Mina para poner el 1-0.

Le puede interesar: Sin muchas emociones, Envigado y Tolima empataron en el Poliderportivo Sur

Más tarde a los once minutos de juego, una jugada individual de Harrison Otálvaro sirvió para que Marcelino Carreazo pusiera en ventaja a los ‘albos’, ya que aprovechó el centro rastrero del ‘Bambino’ y solamente empujó el balón al fondo de la red.

No obstante, el elenco de Tunja no se amilanó ante los dos goles en contra y a los 35 minutos apareció el descuento. Un error en la zaga defensiva del Once Caldas sirvió para que Brayan Moreno pusiera el 2-1 y así, Chicó pensara en poner el empate antes de acabar el primer tiempo.

Vea también: Boca espera llegar a un acuerdo con Xolos para quedarse con Cardona

Con el 2-1 en contra, los ‘ajedrezados’ no bajaron la guardia y tan solo dos minutos le bastaron para irse al descanso con el 2-2, luego que Gilmer Balanta aprovechara la desconcentración del elenco ‘blanco’ y tras una definición de ‘globito’, venció a Gerardo Ortíz.

Ya en el segundo tiempo, se esperaba que ambos equipos siguieran en la misma tónica, pero con el pasar de los minutos comenzaron a cuidar el empate. No obstante, hubo un par de ataques para ambas escuadras, pero no se concretaba nada hasta que llegó un penal discutido, ya que Mina derribó al jugador del Once Caldas y el juez del compromiso decretó penal, para que David Lemos pusiera el 3-2 y le diera tranquilidad al cuadro local.

No obstante, Chicó intentó a través de Henry Plazas, quién asustó a Ortíz, ya que su fuerte remate con pierna derecha pegó en el travesaño y ahogó el gol de empate para el elenco de Tunja.

Ya finalizando el encuentro, Alejandro García (Once Caldas) remató con la derecha desde fuera del área para vencer a Chicó 4-2.

Con los tres puntos Caldas quedó con 12 unidades, mientras que el equipo 'ajedrezado' con once unidades que lo ponen a peligrar en la tabla del descenso.