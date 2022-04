En video quedó registrado el mal estado y deterioro del estadio de Santa Marta

En el ojo del huracán están las autoridades de Santa Marta después de los hechos registrados el pasado sábado 23 de abril durante el partido entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor.

Y es que al margen de los enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos, se dieron a conocer denuncias con respecto al estado del estadio Sierra Nevada.

El director técnico de Junior, Juan Cruz Real, se quejó de las condiciones del terreno de juego y además de los camerinos.

“Me sorprende, y quiero ser respetuoso con esto, que una cancha de esta, un piso de este tipo, se use para jugar partidos de primera división. La pelota no se puede controlar, pica para todos lados, perdemos a Rosero por la irregularidad del campo, ya que se hizo un esguince de tobillo. Yo creo que en ese sentido y en todo lo demás, fue negativo. La cancha mala, los vestidores donde estábamos nosotros eran impresentables, sin agua, sin nada. Hay cosas que no se pueden permitir. La cancha y este estadio son injugables”, dijo el técnico

Ante las quejas, un grupo de concejales de la ciudad visitó el escenario para hacer una inspección y certificar el estado del estadio.

La visita de los políticos quedó registrada en un video en el cual se evidencia el deterioro del escenario.

En primer lugar, en el gramado se registran huecos y algunos desperfectos, por otro lado, en otros sectores del estadio como en cafeterías y baños se notó la falta de cielorrasos.

En los baños se señaló la falta de luminarias y además el mal estado de lavamos, orinales e inodoros. A lo largo del recorrido se evidenciaron una serie de daños en las instalaciones.

A pesar de que durante la visita de los concejales los encargados del escenario intentaron explicar cada uno de los desperfectos, era evidente el abandono del estadio.