EN VIVO: Alianza Petrolera vs Millonarios; fecha 11, Liga Betplay

En la onceava fecha de la Liga Betplay, Millonarios enfrenta en Barrancabermeja a Alianza Petrolera con la intención de quedarse con los tres puntos que le permitan entrar en el selecto grupo de los ocho mejores del FPC.

EN VIVO: ALIANZA PETROLERA VS MILLONARIOS; FECHA 11 DE LA LIGA BETPLAY



Por tal razón, el profesor del cuadro ‘embajador’, Alberto Gamero, tiene disponible para este compromiso al central costarricense, Juan Pablo Vargas, quien pagó sus tres fechas de sanción impuestas por el boletín de penas y sanciones de la Dimayor.

No obstante, no podrá contar con el portero habitual, Juan Moreno, quien ya se está recuperando de su problema de salud; sin embargo, tiene en la cancha a Christian Vargas, quien será el encargado de no recibir ninguna anotación para llevarse a casa las tres unidades, siempre y cuando sus dos delanteros, Fernando Uribe y Cristian Arango no pequen al momento de definir.

Cabe recordar que hasta el momento, Millonarios es noveno con 16 unidades, por lo que no tiene otra alternativa que ganar para no perder de vista su cupo entre los ocho.

Mientras tanto, Alianza Petrolera llega al compromiso, luego de caer goleado 5-0 ante Atlético Nacional, por lo que no puede dar más ventaja en la tabla del descenso donde cada vez más empieza a peligrar si no mejora los resultados.