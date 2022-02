La fecha 7 de la Liga Betplay del 2022 tendrá el duelo entre Millonarios y Águilas Doradas, el cual se llevará a cao en el estadio El Campín.

Siga EN VIVO Millonarios vs Águilas Doradas - fecha 7, Liga Betplay

Los locales llegan once puntos en seis jornadas, y son cuartos del torneo; no obstante, una victoria no representará el liderazgo.

Por su parte, el equipo de Leonel Álvarez ha alcanzado ocho unidades, y marcha en la casilla 14, por lo cual una victoria le permitiría ingresar parcialmente a los cuadrangulares.