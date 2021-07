Ex árbitros coinciden: gol del Tolima ante Nacional fue legítimo

El compromiso Nacional vs Deportes Tolima abrió la puerta a conclusiones, no solo en el plano futbolístico, sino también para temas arbitrales que involucraron los encargados de este partido en el estadio Atanasio Girardot.

En el último cuarto de hora del partido, el arquero Aldair Quintana soltó el balón al momento que se disponía a sacar desde su zona; atento de atrás apareció el delantero Luis Miranda y al encontrar el esférico lo impulso al arco, convirtiendo el tanto a favor de la visita.

Los asistentes Richar Ortiz del Quindío y el que estaba sobre el sector de la jugada, el Huilense pero adscrito al colegio “ASOCAFA”, Herminzol Calderón, no reaccionaron, por lo cual el VAR intervino para incidir en la anulación del tanto.

En el campo no fue muy vehemente la reclamación de los jugadores, pero en la rueda de prensa el entrenador Hernán Torres empezó con este tema por encima de responder algún interrogante: “¿Quiero saber por qué anularon el gol?”, se preguntó el campeón del fútbol colombiano.

Los Dueños del Balón de La Cariñosa Ibague 1420 am y Alerta Tolima, hablaron con dos referentes del arbitraje, Wilmer Barahona, que fue por muchos años juez de los partidos programados por la Dimayor: “No hubo obstaculización, esta se da es de frente al arquero. Pasa que el arquero fue imprudente al hacer el giro con la mano dio con el jugador del Tolima. La norma no dice que debe guardar 9 con 15 de distancia, es más cuando un delantero se pone de frente al arquero, este lo esquiva se va para un lado y realiza su saque”.

El experimentado árbitro concluyó que la anotación es válida y que es una muestra del mal momento por el que pasa el arbitraje colombiano.

Otro de los consultados por los Dueños del balón y Alerta Tolima fue el Doctor Albert Duarte, abogado y ex árbitro FIFA. “Lo que es más censurable es que el VAR no ayuda, tienen una cámara trasera donde se ve que el jugador del Tolima no interfiere la jugada”.