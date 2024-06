Falcao tomó decisión final sobre su fichaje por Millonarios: puso condiciones

Falcao García es el nombre que por estos días más importa en el fútbol colombiano. La posible llegada del delantero samario a Millonarios ha tomado los principales medios nacionales y tras confirmar que estaba dispuesto a negociar con el club, el seguimiento a la situación ha sido detallado.

Desde hace varios días, en los pasillos del club bogotano y en el entorno de la hinchada azul no hay otro nombre con más protagonismo. La chance de que el mejor futbolista colombiano de la historia luzca los colores del cuadro bogotano es una ilusión para propios y extraños.

El atacante, con pasado en Atlético de Madrid y Porto había manifestado su intención de esperar por una oferta del cuadro capitalino para estudiarla. Tras recibir la propuesta, parece que la decisión ya ha sido tomada por el futbolista y estaría pendiente por ser anunciada.

Juan Felipe Cadavid, periodista cercano al entorno del jugador, reveló que el tigre ya hizo una elección. Según la versión del comunicador, Falcao y su familia ya tomaron la decisión y quieren llegar a Millonarios. Hará un esfuerzo económico, pero ahora todo está en las manos de los dirigentes"".

El comentarista también apuntó lo que falta para que se pueda dar el acuerdo: "Ayer hubo charla Millonarios-Falcao… Se avanza, pero aún no hay nada decidido Como se dijo desde un comienzo, se esperan soluciones para los obstáculos tributarios Falcao quiere estar en Millonarios y el equipo embajador quiere tenerlo, pero aún están poniéndose de acuerdo No son muchos los detalles, pues no son muchos los avances. Es un tema que se asume con mucha responsabilidad desde las dos orillas".

