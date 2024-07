Falcao se sinceró tras su primer partido con Millonarios: “hay que conocernos”

Inició el sueño de Radamel Falcao García Zárate con Millonarios. Su primer partido y sus primeras emociones como capitán de la institución albiazul fue en el único amistoso de pretemporada que tuvo. Millones de sentimientos en el delantero samario que enfrentó nada más y nada menos que a River Plate, otro de sus equipos que guarda en el corazón.

A lo largo de los 65 minutos disputados, no estuvo cómodo y no pudo tener mucha incidencia con el balón. Fueron 28 toques de balón y un 87%de precisión de pases fallando solo dos. Hizo dos tiros muy desviados, uno que fue invalidado por fuera de lugar. De acuerdo con SofaScore, el ‘Tigre’ tuvo una calificación de 6,8, y fue mejor que otros fichajes como el de Jhon Emerson Córdoba.

Vea también: Falcao García participativo, sin opciones con Millonarios: esta fue la calificación de su debut

Pese a que se le vio bien físicamente y participativo, todavía debe meterse más en la tónica de Millonarios para los próximos partidos que ya serán en la Liga BetPlay 2024-II. Sin embargo, la hinchada se ilusiona con el rendimiento y con lo que pueda demostrar el nuevo capitán de la institución y un ídolo en cualquier parte de Colombia.

FALCAO SE REFIRIÓ A SUS COMPAÑEROS

En primer lugar, Falcao insistió en que fue un partido lleno de emociones para él por lo que significaba verse las caras con River Plate y por cumplir su sueño de jugar en Millonarios, “yo me fui de Colombia hace 23 años, no tuve la oportunidad de jugar en Millonarios, cumplí el sueño del niño como siempre lo he dicho y que mejor que en el Monumental, fue muy especial. El rendimiento que tuvimos, yo creo que el equipo poco a poco va adaptando lo que quiere el entrenador y al final fue un empate que creo que fue lo más justo”.

Le puede interesar: Millonarios no pasó del empate contra River Plate: Falcao debutó y así le fue

Sobre el club y sus compañeros, mantuvo que todavía hay que conocerse más, “es un equipo con mucho talento que tiene mucho sacrificio y eso al final facilita el trabajo individual porque hay un grupo que está consolidado. Ahora tenemos que intentar conocernos al máximo y potenciarnos mutuamente”.

Este fue el único partido de pretemporada que tuvo a Radamle Falcao García como protagonista. Lo ideal es que pueda estar disponible para el arranque de la Liga BetPlay, por lo cual, concluyó que, “ya quedan 10 días, no hay mucho tiempo. Esperamos llegar de la mejor manera para el primer partido”. Millonarios debutará en condición de visitante enfrentando al Deportivo Independiente Medellín.