Falcao ‘sufre’ actos vandálicos tras el Clásico: hay polémica en Bogotá

Millonarios salió adelante en una nueva edición del Clásico bogotano. Ante Independiente Santa Fe, un único tanto de Leonardo Castro fue suficiente para llevarse los tres puntos y dejar a su acérrimo rival a un punto de la clasificación a cuadrangulares, dado que el umbral será entre 30 o 29 puntos. En ese orden de ideas, los cardenales ya estarían clasificados, pero buscan no tener problemas en ese anhelo de estar en las finales.

La llegada de Radamel Falcao García a la Liga BetPlay y a Millonarios mantuvo expectativas dentro de los seguidores embajadores y en todos los equipos. Era un lujo tener al máximo goleador en la historia de la Selección Colombia con una intachable trayectoria en Europa. De hecho, un artista hincha del elenco albiazul pintó un mural con la cara de Falcao y su padre, Radamel, exjugador de Santa Fe.

Ese mural, ubicado en los alrededores de El Campín se prestó para varias polémicas, pues era la primera vez que un jugador era retratado cerca al estadio que comparte con Independiente Santa Fe, aspecto que no gustó en la afición cardenal.

Sin embargo, más que por la llegada a Millonarios, la idea de Emerson Cáceres, mejor conocido como ‘Cacerolo’ era retratar al máximo goleador histórico de Colombia y sus inicios, por lo cual retrató a su padre, exfutbolista también. En medio del Clásico bogotano, algunos seguidores de Santa Fe, presuntamente, habrían vandalizado el mural.

ASÍ QUEDÓ EL MURAL DE RADAMEL FALCAO GARCÍA

Infortunadamente, Falcao García sigue lesionado sin poder reaparecer en la cancha. El ‘Tigre’ entró en la última fase para regresar y podría hacerlo ante el Deportivo Pasto en condición de local. En medio de esa especulación, el mural en homenaje al goleador fue vandalizado con una X en el rostro del jugador y un escudo de Independiente Santa Fe.

Cacerolo escribió en sus redes sociales, “Así quedó el mural de Falcao después del partido de anoche contra Santa Fe…quiero leer sus opiniones?”. Los mensajes de los hinchas no se hicieron esperar señalando el rechazo a estas actividades vandálicas, “ese mural es un icono para Bogotá y para Colombia, esperamos lo puedas recuperar no sólo por millos, sino por el mejor jugador en la historia de Colombia”.

Además, fueron mucho más lejos y sentenciaron que la ciudad no está preparada para tener murales ni nada, “Bogotá no está preparada para tener las representaciones artísticas en sus paredes. No las valoramos, las dañamos, siendo patrimonio de nuestra ciudad. Me llena de inmensa tristeza que estamos conviviendo con una gran cantidad de desadaptados que no respetan sus artistas y sus creaciones”.