Farías lo tiene claro: primera decisión tomada como técnico de Junior

Junior de Barranquilla presentó oficialmente al venezolano César Farías como nuevo director técnico del equipo profesional en reemplazo de Arturo Reyes. En su primer contacto con la prensa, Farías explicó cómo se dio su llegada al club y también dejó claro el plan de trabajo que tiene en mente.

"Don Fuad me llamó en la tarde de lunes. Me preguntó que si estaba dispuesto, le dije que sí, con gusto. Me comentó si podía venir a Barranquilla. Vine temprano, conversamos, lo asumí, en un momento hubo otra oportunidad, pero ya tenía una responsabilidad. Es un honor venir a Junior", afirmó.

Farías aceptó que al interior del plantel encontró cierta tristeza por la salida de Arturo Reyes, pero al mismo tiempo se dio cuenta de un plantel con ganas de trabajar.

"Arturo trabajó con el 90% de estos jugadores en menores. Hay una afinidad con ellos, claro que tenía que haber tristeza, pero don Fuad habló, yo hablé, les dije que Arturo era un señor, un muy buen entrenador y que yo sabía que la responsabilidad que estábamos asumiendo por que nadie se olvidada de Arturo por que salió campeón", explicó.

El nuevo entrenador 'rojiblanco' se refirió a la exigencia que le habría puesto Fuad Char de ser campeón y además lamentó el hecho de que el partido contra Pereira del viernes 6 de septiembre se aplazara.

"El fútbol sigue, la vida sigue, tenemos que empezar a trabajar. Los días han sido muy buenos, queríamos jugar el viernes. El compromiso es vital, la palabra del jefe va por delante. Si la exigencia es ser campeón y ganar, debemos trabajar para ello. Un campeonato se construye con seriedad, compromiso y dedicación. Veo a los jugadores dispuestos", dijo.

Finalmente, César Farías dio pistas del equipo que quiere que sea Junior y la idea que intentará implantar en el plantel.

“La parte para devolverle también esa agresividad al equipo es potenciando la fuerza, el fútbol es de potencia. La fuerza te permite repetir las acciones. Queremos tener un equipo que ya tenía muchas cosas buenas, pero que también pueda ser explosivo, de transiciones rápidas cuando deba hacerlo, que no se quede largo y que cuando tenga que jugar con una defensa profunda tenga la pelota, pero que ataque. Vamos a trabajar con la experiencia que tenemos para recuperar ese Junior que todos queremos”,