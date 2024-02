Farías no se guardó nada y reveló las causas de los malos resultados de América

América de Cali volvió a quedarse sin sumar de a tres en una nueva jornada de la Liga Betplay. El conjunto escarlata empató 1-1 ante Jaguares y todo apunta que el puesto de Cesar Farías está en jaque tras la acumulación de malos resultados.

Los rojos no tuvieron el mejor partido en su visita a Jaraguay. El cuadro escarlata terminó salvando el partido gracias al gol milagroso de Jhon García y las intervenciones de Joel Graterol en el arco para sellar lo que fue un punto más que dejó poco contentos a los aficionados.

Tras finalizar el partido, el entrenador habló sobre lo que fue el juego y las reflexiones de lo que viene pasando con el equipo. El entrenador venezolano señaló la razón por la que su equipo no ha sumado los resultados esperados en los últimos juegos.

“Nosotros no estamos teniendo la fortuna de no poder ligar, tenemos muchos lesionados, no tener a Castrillón, no nos ha permitido dosificar a Mena”, dijo Farias inicialmente, apuntando que el principal problema han sido las lesiones.

El venezolano revelóque sabe de la presión que tiene en América y que lo que ha fallado es la contundencia en ciertas jugadas: “Los clubes grandes son así, tienen presión, sabemos que eso no lo podemos cambiar. Nosotros estamos trabajando, sabemos que el sector de ataque nos está costando un poco, el puntillazo”

Para el DT, sus dirigidos mostraron una reacción importante tras ponerse en desventaja a pocos minutos del final: “Tuvimos respuesta, jugamos bien y recibimos un gol de otro partido que pareciera que te adormece y los jugadores con mucho carácter buscaron el gol”.

Finalmente, el estratega señaló que aún hay chances de pelear la clasificación y que el torneo apenas comienza: “Hay que tener calma y seguir insistiendo porque estamos cerca de empezar. Sabemos que estamos en deuda, pero la clasificación está a unos pocos puntos”.

Por ahora, América se alista para lo que será su siguiente partido de la Liga Betplay. El cuadro rojo será visitante ante Deportivo Pereira, el próximo sábado en la fecha 10 del FPC.