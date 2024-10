Farías reveló la clave inesperada para remontarle a Pereira: “Hubo mística”

Los diferentes equipos de la Liga BetPlay se pusieron al día por tantos partidos que tenían aplazados y por saldar cuentas importantes en la clasificación a los cuadrangulares semifinales. La novena jornada se cerró con Junior de Barranquilla vs Deportivo Pereira y Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga el domingo 20 de octubre.

Justamente, en el partido celebrado en la capital del Atlántico, Junior de Barranquilla sacó la casta de la manera más inesperada contra los pereiranos. Los dirigidos por César Farías vieron su arco vulnerado sobre los primeros 30 minutos del compromiso, y con el pasar del tiempo, remaron fuertemente para igualar e irse adelante en el marcador.

Carlos Arturo Bacca estuvo dulce con el arco igualando y remontando de cabeza y de penalti, y posteriormente, Andrés ‘Titi’ Rodríguez marcó el tercero y lapidario tanto para llevarse los tres puntos. Con diez jugadores por la expulsión de Nicolás Zalazar, sacaron adelante el juego.

César Farías sentenció que hubo cosas de mística dentro del trámite para poder superar las adversidades del gol de Gonzalo Lencina y vencer la expulsión.

“MIS JUGADORES HICIERON TODOS LOS ESFUERZOS PARA GANAR”: CÉSAR FARÍAS

En la rueda de prensa posterior al partido, César Farías no se guardó nada e indicó que su equipo encontró las soluciones para encontrar respuestas en los momentos más cruciales. Algo de misterio en la victoria del Junior al Pereira que destacó el venezolano para irse con los puntos.

César Farías analizó el partido y destacó la reacción de su equipo, “hubo un poco de desespero el primer tiempo y nuestra posesión hasta la expulsión era de un 47 por ciento sobre ellos, pero no hacíamos daño. Hay algún desespero alrededor del equipo y eso nos afectó, pero debemos trabajar en eso. Mis jugadores hicieron un gran esfuerzo. Se nos dio un partido de esos que hacen mística”.

Todo se le empezó a venir abajo al Junior con el penalti de Gonzalo Lencina en la primera media hora. César Farías explicó cómo le hicieron frente a ese tanto en contra y la expulsión de Nicolás Zalazar, “todo lo que hago, lo hago para ganar y uno trata de transmitir eso. El líder tiene que tomar decisiones así sean controversiales. La familia Char también es una gente ganadora, todos te vienen a transmitir energía. Me siento respaldado e identificado en cómo son ellos. No es fácil lo que se viene, pero si estamos juntos y no nos rendimos hasta el final tendremos nuestra recompensa”.

Además, le dio méritos a su plantel para recuperarse en el momento indicado y llevarse los puntos, “es un equipo con un temperamento importante, ojalá estemos recuperando esa fuerza. Todos mis jugadores están dejando el cuero, se les hace muchas exigencias en este calor, esto no es fácil, pero lo vivimos con energía. Estamos conectando cosas que te permite remar. El jugador es un ser humano y debemos entenderlos”.