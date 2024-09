Faryd Mondragón aclaró todo: la oferta de Junior y cuándo tomará la decisión

Junior de Barranquilla sorprendió en las últimas horas al anunciar la salida de Arturo Reyes del cargo de director técnico y a falta de confirmación oficial, el conjunto 'rojiblanco' tendrá al venezolano César Farías como nuevo entrenador.

Farías no llegaría solo al cuadro barranquillero, ya que estaría acompañado por su hijo Jesús Farías y Daniel Rosales como ayudantes de campo y Curri Isaac como preparador físico.

Al cuerpo técnico del estratega venezolano le haría falta un integrante, el cual causó gran sorpresa luego de conocerse su nombre. Se trata del exportero de la Selección Colombia Faryd Camilo Mondragón.

En un principio hubo confusión con respecto al cargo que ocuparía Mondragón, ya que desde un sector se informó que sería preparador de arqueros, mientras que también se señalaba que cumpliría con funciones de asistente técnico.

Este miércoles 4 de septiembre, el mismo Faryd Camilo Mondragón aclaró la situación en diálogo con Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol de Antena 2.

Mondragón explicó que la propuesta es para ser asistente técnico de César Farías y también explicó que NO ha tomado la decisión.

"Hasta ahora hay es una manifestación de un deseo de parte del profe Farías que lo acompañe en su cuerpo técnico, el beneplácito y aceptación de don Fuad, la familia Char y la junta directiva de Junior. Agradezco la generosidad y bondad del profe Farías", afirmó.

"Con el profe nos juntamos mucho durante la semana, como hombres de fútbol y amigos. Me llamó y me dijo que estaba viajando que había una posibilidad con Junior y que quería que lo acompañara en su cuerpo técnico. Me agarró de sorpresa, le agradecí, es lógico que el Junior seduzca. Le dejé claro que no podía tomar una decisión hasta antes del martes", agregó.

Finalmente, Mondragón aceptó que la propuesta lo tomó por sorpresa, pero también explicó los aspectos que está teniendo en cuenta para definir su futuro.

"Una montaña rusa de sensaciones, siempre que hay un club grande de por medio la tentación es mayor. Barranquilla es una ciudad a la que le debo mucho. Es un tema que tengo que analizar de una manera muy cautelosa por que mi vida viene siendo totalmente diferente a lo que es el vértigo de estar 24/7 en un equipo de fútbol. El bichito le pica a uno por ser hombre de fútbol. Hay temas personales que tengo revisar. Temas contractuales con contratos de publicidad que no puedo dejar tirados. Tema familiar que es fundamental", dijo.