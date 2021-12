¿Fernando Uribe se despidió de Millonarios? mensaje tras la eliminación en la Liga

Fernando Uribe terminó la temporada con Millonarios, y todo parece indicar que dejaría al club bogotano e irá a Junior de Barranquilla para la siguiente temporada.

No obstante, por ahora no hay nada oficial, pero en su última publicación dejó una imagen y unas palabras con tinte de despedida.

“No permitas que las injusticias de esta vida te hagan perder el entusiasmo, tu pasión y tu fuerza. Pierde en rencor y gana en conciencia. Pierde en quejas y gana en acción”, dijo Uribe en su cuenta de Instagram.

Le puede interesar: Llegada de Uribe a Junior: hasta cuándo firmará y sueldo que ganará

Asimismo, el atacante agregó: “Hoy creo que merecíamos más, no era justo terminar de esa manera. Que la última imagen empañe tantas cosas lindas vividas durante un año maravilloso, me parece de esos caprichos de la vida que no tienen explicación, pero eso no determina la valentía y el coraje que ha tenido este grupo”.

Por último, Uribe dejó un par de preguntas, las cuales él mismo respondió: “Frustración? Mucha. ¿Desilusión? Para nada porque este proceso tarde o temprano dará fruto".

Vea también: Tres opciones de Millonarios para reemplazar a Fernando Uribe

Junior y Fernando Uribe ya tendrían un acuerdo verbal, pero falta oficializar su llegada, pues el campeonato ya acabó tanto para Millonarios como para el cuadro ‘tiburón’.