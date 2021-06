Fernando Uribe y un mensaje a la hinchada de Millonarios: "Volveremos más fuertes"

Tras dos días de caer ante el Deportes Tolima 2-1 en la final del fútbol colombiano, el goleador de Millonarios, Fernando Uribe, dice ya haber pasado el duelo y escribió unas destacadas palabras con la esperanza de volver a disputar el título.

El artillero citó al fallecido arquero Miguel Calero: "Como él lo dijo alguna vez: 'Ni la felicidad de la victoria, ni la tristeza de la derrota, pueden durar más de 24 horas'". Así empezó su mensaje el atacante, que quiere quedarse más tiempo en el azul y levantar la copa en diciembre.

"Hoy después de haber pasado en gran parte el duelo por haber estado tan cerca y no haberlo conseguido, me levanto con la idea terca de seguirlo intentando, porque no fracasa quien cae o es derrotado, sino que fracasa aquel que no se levanta", aseguró Uribe, quien ve el segundo semestre como una revancha para el azul.