¿Fin de un ciclo? Mejía da detalles de su renovación en Nacional: "ojalá me regalen la llamadita"

Atlético Nacional se puso al día en la Liga BetPlay después de empatar 1-1 con Independiente Santa Fe en partido de la fecha 13 que se disputó en el estadio El Campín. Con este resultado, el equipo 'verdolaga' llegó a 23 puntos que le permiten seguir metido en el grupo de los ocho.

Posterior al duelo, el experimentado volante Alexander Mejía dio detalles de su renovación con la institución antioqueña al asegurar que no ha habido "ningún acercamiento", pero aún anhela recibir la "llamadita".

Lea también: Sarmiento fue autocrítico con Nacional: “La idea es que el equipo tenga la pelota”

"No ha habido ningún acercamiento. Todo el mundo sabe lo que quiero a Atlético Nacional, ojalá se dé la posibilidad porque me diento en plenas condiciones, quiero seguir aportando y dando todo por Nacional. Es una institución que me ha dado todo. Quiero retribuir hasta dónde más pueda dentro y afuera de la cancha", dijo Mejía en rueda de prensa.

El mediocampista también aclaró que mientras espera el llamado sigue preparándose para iniciar su carrera como entrenador.

"Ojalá me puedan regalar esa llamadita. Mientras estoy disfrutando el día a día, aprendiendo y preparándome".

Le puede interesar: "A él le gusta comer bien": la incomodidad del DT de Nacional por el sobrepeso de Jarlan

Finalmente, Alexander Mejía explicó que en Nacional hay una buena camada de jugadores jóvenes que quieren ganarse un lugar en la institución.

"Ayudar a los más jóvenes para que crezcan y mejore. Tenemos una camada de de muchachos que están haciendo bien las cosas".