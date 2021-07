Firme respuesta de Fernando Jaramillo por las dudas sobre su futuro en Dimayor

El pasado lunes hubo asamblea en Dimayor donde se determinó el nuevo calendario para la Liga Betplay y se trataron otros temas respecto a las competencias de este segundo semestre. Sin embargo, nuevamente se despertaron rumores sobre una supuesta posible salida del presidente Fernando Jaramillo y él hizo frente a este caso.

El máximo directivo de Dimayor señaló en ‘Zona Libre de Humo’ sobre su futuro: “Hay que cambiar ese paradigma de que cada asamblea tiene uno que validar su puesto. El día que no me quieran, me voy tranquilo, eso ya se los he dicho a todos. Esperemos a ver hasta cuando deciden ellos".

Lea también: Dimayor anunció programación de la fecha 2 de Liga Betplay: horarios y televisión

Indagado por las constantes polémicas arbitrales, comentó: “Lo del VAR es un problema a nivel global, no es exclusivo de Colombia. No le podemos echar la culpa siempre de los resultados. Hay que capacitar a nuestros árbitros técnicamente para el uso de la herramienta".

Respecto al caso de Nacional y Cortuluá, además de otros inconvenientes, Jaramillo dijo: “Todos los días salen chicharrones dentro de nuestro fútbol como tutelas, el caso de Real Sincelejo y muchas más. Hay que manejar esto con mucha cautela y mucho cuidado, tomando las mejores decisiones posibles".

De interés: Volvieron los hinchas a la Liga Betplay: protocolos y condiciones que hubo en Medellín

Y cerró hablando de la posible vuelta de los hinchas: "Lo primero y que es lo que todos queremos es salir de este pico y luego determinar lo de las plazas y el público en los estadios", mientras agregó que ya estudian algunos casos y que anhelan tener un aforo de 30% por tarde para los cuadrangulares de la Liga.