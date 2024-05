[Fotos] Santa Fe recuperó liderato por sólida victoria ante Once Caldas: se afianzó en el Grupo B

Deportes Tolima goleó a La Equidad a primera hora, y dejó revuelto el Grupo B. A segunda hora en Bogotá, la victoria era necesaria para algún club para seguir con vida y con pretensiones de meterse en la final de la Liga BetPlay 2024-I Santa Fe recibió a Once Caldas y con un solitario tanto de Daniel Torres, los capitalinos vencieron la presión de los tolimenses y siguen firmes en la zona.

Con la baja confirmada minutos antes de empezar el partido de Jersson González, Once Caldas fue quien propuso en el comienzo del juego. Juan Pablo Patiño desbordó por la izquierda, centró y Luis Ángel Palacios cabeceó contra el vertical. Santa Fe respondió con un centro de Francisco Chaverra para Daniel Torres, y James Aguirre salvó.

Dos acciones similares que marcaron la tendencia con los testarazos y el juego por lo alto. Hugo Rodallega inquietó en cabezazos, el primero, por arriba, y el segundo, salvado por James Aguirre. Sobre los 33 minutos, Andrés Mosquera Marmolejo fue protagonista atajando un mano a mano contra Luis Ángel Palacios que venció el golero con los pies.

Once Caldas inquietó sobre el final del primer tiempo con un córner de Billy Arce cerrado y Andrés Mosquera Marmolejo despejó. Sin embargo, el balón ya había salido. Ya en el segundo tiempo, Santa Fe se tomó confianza en el arranque del complemento.

Hugo Rodallega avisó a los 49 minutos con un disparo de lejos que atajó James Aguirre al córner. Nuevamente, Rodallega apareció, pero de asistente para Agustín Rodríguez que remató y James volvió a atajar a la esquina. Los embates dieron frutos sobre los 58’ cuando Hugo movió los hilos filtrando para Yilmar Velásquez, que remató en el área, Aguirre salvó y Daniel Torres empujó la pelota al fondo tras un rebote corto.

El gol acabó con las ilusiones de Once Caldas que rifó el balón y no atacó. Con imprecisiones en salida, Santa Fe aprovechó con un disparo de Hugo Rodallega que atajó con seguridad James Aguirre. No hubo tiempo para más, y el elenco cardenal se quedó con la victoria por la mínima diferencia para recuperar el liderato.