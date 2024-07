Fuad Char advierte a los jugadores de Junior: "necesitamos la garra de la Selección"

Junior de Barranquilla está listo para iniciar la competencia oficial en el segundo semestre de 2024 en el que tendrá como gran objetivo los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, pero además intentará luchar por el título de la Liga BetPlay.

Este viernes 12 de julio, la institución 'rojiblanca' realizó la presentación oficial de la nómina para la segunda mitad del año, en el que se plantearon los objetivos.

Durante el evento, Fuad Char, máximo accionista del equipo, lanzó una fuerte afirmación que para muchos puede ser considerado un llamado de atención para todo el plantel.

Char aseguró que los jugadores de Junior tienen la misma calidad que los futbolistas de la Selección Colombia que disputarán la final de la Copa América. Sin embargo, el directivo les pidió la misma "garra".

"Nueva temporada. Yo voy a tratar y luchar conjuntamente con el cuerpo técnico para que nuestros jugadores muestren, la calidad la tienen, la calidad que tienen los jugadores de la selección la tienen los de Juni0r, pero necesitamos conseguir esa garra que ha mostrado la Selección Colombia. Junior la va a mostrar este semestre. ¿Si muchachos?", afirmó Fuad Char.

Seguidamente, el directivo hizo un llamado a la afición para abonarse y comprar las entradas para los partidos.

"Nosotros hacemos el esfuerzo, si hay que poner los pesitos los tenemos, pero necesitamos que la gente haga presencia, los abonos, las boletas, no me dejen el estadio vacío, eso me da una demostración de que de verdad no les interesa, tengo la confianza de que este semestre nos van a acompañar", dijo.