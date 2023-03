Fuad Char le da gusto al 'Bolillo': fuerte decisión para resolver el problema que dejó Reyes

Junior atraviesa un capítulo para no revivir en su historia y el pasado jueves 23 de marzo, sumó otra derrota en la Liga Betplay frente al América de Cali, que logró ganar en el Pascual Guerrero con un marcador final de 2-0.

Tras ese resultado, Hernán Darío Gómez se mostró muy preocupado por su equipo y en rueda de prensa confesó que "mentalmente no tiene la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener los 90 minutos. No quiero recién llegado a ver cosas que he visto, tengo que ser prudente y respetuoso de lo que encuentro. Por eso les digo que hablo de América y a nosotros nos cuesta la preparación física".

Y después, argumentó la derrota con el trabajo físico 'pobre' que han tenido los jugadores: "es normal el resultado de hoy, en estos momentos somos un equipo con dificultades, perdemos el orden y somos lentos, perdemos la fuerza y la condición física nos alcanza para 40 minutos".

Al ver esta situación, parece que los dirigentes del club se pusieron las pilas y en declaraciones para El Ámbito, Fuad Char dio a conocer que habían tomado una decisión para solucionar ese tema del que tanto habla el nuevo entrenador: "nos preocupa el rendimiento del equipo, las molestias de los aficionados, pero es lo que tenemos, tenemos que seguir trabajando. Tratar de que este grupo pueda mejorar y que ojalá pudiéramos terminar entre los ocho, esa es la aspiración de todos y vamos a hacer todo lo posible"

"Vamos a concentrar el equipo desde el lunes durante diez días, los vamos a tener concentrados, trabajando mañana y tarde, para ver si podemos lograr alguna mejoría física y futbolística. Vamos a ganar, hay que ser optimistas", terminó diciendo el dirigente.

Así las cosas, después del partido frente a Unión Magdalena este domingo, toda la plantilla de Junior estará concentrada para hacer un reacondicionamiento físico, hecho que demuestra que quieren complacer al 'Bolillo' tras sus quejas por el manejo que tuvo Arturo Reyes con el equipo a inicio de año.