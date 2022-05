Fuerte crítica del técnico de Bucaramanga a sus jugadores: "parecen clavados al piso"

Atlético Bucaramanga quedó al borde de la eliminación de la Liga BetPlay Dimayor al empatar 1-1 en condición de local contra Patriotas en compromiso de la fecha 19.

Con este empate, el equipo 'leopardo' llegó a 26 puntos y dependerá de otros resultados para definir en la última fecha la posible clasificación.

Lea también: Bucaramanga empató con Patriotas y quedó al borde de la eliminación en Liga BetPlay

Al término del compromiso Armando 'piripi' Osma, director técnico de Bucaramanga, lanzó una fuerte crítica a sus jugadores por el comportamiento que tuvieron en los últimos minutos del encuentro.

"Dominamos el primer tiempo y se estaba con tranquilidad. En el fútbol yo siempre pienso que la eficacia es la que salva. Yo los últimos minutos de cada partido sufro más que los mismos jugadores, pero no veo respuestas dentro de la cancha para sacar un balón y de concentrarse para defender a muerte. Lo trabajo en el entrenamiento, pero no sé lo que pasa. Parece que estuvieran clavados al piso. Ahora resta entrenar. Como entrenador no tenemos más que hacer", dijo.

Le puede interesar: Liverpool complicó el título de la Premier League: Tabla de posiciones y calendario

Por otro lado, Osma cuestionó que sus jugadores quemen tiempo cuanto están arriba en el marcar.

"No predico que se me tiren al piso, no lo predico y eso era de terminar el partido sin hacer tiempo. Uno se desconcentra cuando no hacemos las cosas de forma correcta".

Ahora, Atlético Bucaramanga buscará la clasificación en la última fecha visitando a Deportivo Pereira, en donde deberá conseguir un triunfo y esperar que se den otros resultados.