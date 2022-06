Fuerte defensa de Cruz Real a las críticas: "no vendo humo"

El director técnico argentino Juan Cruz Real ha sido fuertemente criticado por el bajo rendimiento de Junior en los últimos partidos después de quedar eliminado en la Copa Conmebol Sudamericana y sumar un solo puntos tras dos fechas en los cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay.

Después de la derrota ante Atlético Bucaramanga en condición de visita en el estadio Alfonso López, el equipo 'rojiblanco' fue cuestionado y uno de los más eufóricos fue el exfutbolista Jorge Bolaño, quien calificó a Cruz Real de "vende humo".

"Vendiendo humo todo el tiempo, eche. Y que conoce más al Barranquilla FC que otros, que no se puede decir nada porque el campeonato empieza cuando los ocho… y pa’ rematar Win Sports… mejor no digo na’. Ciao”, escribió Jorge Bolaño.

Al respecto, el entrenador 'tiburón' se defendió en rueda de prensa al afirmar que no vende humo.

"Si hay algo que nunca hago es vender humo, yo trabajo honestamente", dijo.

Por otro lado, el estratega se refirió a algunas versiones que señalaban que él le habría entrenador el manejo del equipo a los jugadores con más experiencia del plantel.

"Que los jugadores me decían qué tenía que hacer. Yo acá hago lo que a mí me parece, el día que haga lo que a mi no me parece me voy. El día que yo no haga o los jugadores no me presten atención me voy. Ustedes tienen poca información para decir esto, pero en los procesos míos anteriores si hay algo que me ha caracterizado es que no tengo la mano floja. Soy un entrenador que me gusta dialogar con el futbolista pero no tengo la mano floja", explicó.