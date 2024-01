Fuerte respuesta de Tulio Gómez al 'cantante del gol' por críticas a su gestión en América

América de Cali ha sido gran protagonista en el inicio de la temporada 2024, pero no por las actuaciones dentro del terreno de juego, sino que por las decisiones administrativas, las cuales han generado un cambio de presidente y la salida del director técnico Lucas González.

Adicionalmente, el frustrado fichaje de Arturo Vidal y la no llegada del argentino Ricardo Gareca para sumir el cargo de entrenador han desatado malestar en la afición y las burlas en los hinchas rivales.

Sobre lo sucedido, Tulio Gómez, máximo directivo de la institución, y su hija Marcela Gómez, quien fue designada como presidenta del equipo, han recibido múltiples críticas en las últimas semanas.

Uno de los más críticos ha sido el narrador Javier Fernández, mejor conocido como 'el cantante del gol', quien es confeso hincha de América de Cali.

A través de su canal de YouTube, Fernández cuestionó las recientes decisiones al interior del equipo y recordó su pasado en la junta directiva de la institución.

“No se puede quedar América en el manejo de una familia, porque América tiene muchos intereses y deben pensar más en el grueso que es una hinchada que está en todo el país. Con todo respeto lo digo, no es nada personal. Estuve en una junta directiva cuando descendió a la B y puso mi granito de arena. Sin ser hincha estuve colaborando. En este momento puedo decir con certeza. No jueguen con la hinchada del América, no jueguen con un equipo grande", afirmó el narrador.

Tulio Gómez respondió

Tras conocer lo dicho por Fernández, Tulio Gómez respondió a través de su redes sociales recordando lo logrado por el equipo 'escarlata' bajo su gestión.

Gómez finalizó su mensaje asegurando que es "muy fácil críticas, pero difícil construir".

"Javier, cuando apoyaste al América ¿pagaste las deudas? ¿Lo ascendiste?

Nosotros pagamos las deudas, lo ascendimos, le hemos dado 2 bicampeonatos, (Masculino y Femenino) compramos Cascajal, creamos unas excelentes divisiones menores y somos los malos ? Es muy fácil criticar, pero es muy difícil construir, por eso muchos critican y pocos construyen!!", escribió el directivo.