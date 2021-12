Atlético Nacional no pudo de local ante el Deportivo Cali y quedó eliminado del cuadrangular A del fútbol colombiano. Ya no puede clasificar a la gran final el equipo antioqueño. La derrota 2-1 provocó la furia de los hinchas presentes en el Atanasio Girardot, que no podían creer cómo su equipo era superado por el visitante.

Tras terminar el compromiso, los espectadores no aguantaron y con improperios y silbidos despidieron a su equipo que no rindió lo esperado en las finales y quedó eliminado de la opción de ir por el campeonato 'cafetero'.

Los jugadores, con cabeza agachada, se fueron retirando del campo del Atanasio mientras los hinchas los llenaban de groserías.

Esto es la muestra de que no se sabe qué pasará con Nacional en el futuro próximo. Lo más seguro es que el club haga una reestructura fuerte en búsqueda de nuevos resultados. Jugadores y miembros del cuerpo técnico podrían salir.

Incluso, tras la fuerte eliminación, no es segura la continuidad del técnico Alejandro Restrepo en el club antioqueño. Las próximas semanas serán claves para la toma de decisiones que conlleven mejores resultados futbolísticos.